Sanità, Silvestroni: oggi con Gemmato per Ddl fibromialgia

Oggi 7 marzo 2023, alle 15.00 presso la Sala Nassiriya del Senato, si terrà la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge sulla Fibromialgia del senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni. Parteciperanno il capogruppo di Fdi Lucio Malan, il sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato e il Prof. Lorenzo Altomonte primario reumatologo ospedaliero.

“La Fibromialgia è una malattia invalidante e altalenante ed è inconcepibile che ad oggi non sia riconosciuta – dichiara Marco Silvestroni – nella legge che ho presentato è previsto anche che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, il ministero della Salute individui, tra i reparti di reumatologia o immunologia, i presidi sanitari pubblici per la diagnosi e la cura della fibromialgia.