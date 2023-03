8 Marzo, Baldelli: foto Meloni in sala donne soddisfazione per comunità umana e politica

“Giorgia Meloni è entrata nella storia della Repubblica Italiana quale prima donna ad aver rivestito il ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri e ora al secondo piano di Montecitorio è possibile trovare la sua foto nella Sala delle Donne. Qui sono ospitati i ritratti delle 21 deputate elette all’Assemblea Costituente e delle donne che per prime hanno ricoperto le più alte cariche delle Istituzioni della Repubblica italiana. Una grande soddisfazione e motivo di profondo orgoglio per Fratelli d’Italia e per un’intera comunità umana e politica che, ancor prima di altri, è viva testimone del valore, delle capacità e della determinazione delle donne”.

Lo dichiara Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia.