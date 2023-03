“Il Governo Meloni continua a lavorare intensamente per fermare le morti in mare egli scafisti. Sull’immigrazione l’Europa finalmente risponde alle richieste del Presidente del Consiglio. L’Italia non può essere lasciata da sola. Il Cdm a Cutro è una risposta concreta alle tragedie del mare, a dimostrazione che il Governo c’è e affronta con determinazione questa problematica”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia al tg2.