Lavoro, Foti: torni protagonista e non sussidio

“La questione della domanda e dell’offerta di lavoro, spesso impari, ce la portiamo dietro da anni e le difficoltà appaiono maggiori più per le donne che per gli uomini. Anche per le nuove generazioni manca un raccordo importante tra scuola e lavoro. Il mondo scolastico, infatti, non si collega e non prepara i giovani per soddisfare la richiesta di occupazione. E’ innegabile poi che la disoccupazione femminile, così come quella maschile, varia da regione a regione. Probabilmente la vera operazione da fare deve essere quella di riportare al centro del dibattito il tema del lavoro in alcune zone d’Italia, rendendolo di nuovo protagonista e non solo un sussidio”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ospite della trasmissione Rai, Agorà.