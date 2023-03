Case Green, Foti: casa italiani è sacra

“L’approvazione della mozione, di cui sono primo firmatario, garantisce l’impegno del governo Meloni contro l’entrata in vigore dell’assurda direttiva Case green, che non tiene in considerazione le peculiarità del territorio italiano e la sua edilizia. Fratelli d’Italia chiede maggiore flessibilità a Bruxelles su questo tema, perché la transizione ecologica va fatta in maniera graduale, garantendo risorse agli italiani per l’adeguamento e non oneri aggiuntivi e costosi. La casa è sacra e non si tocca. Siamo dalla parte degli italiani e non accettiamo l’Europa cambi le regole”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.