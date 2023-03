Naufragio, Rampelli: scafisti pagheranno per l’orrore che hanno commesso

“La cattura del quarto scafista costituisce motivo di soddisfazione. Per lo scafista arrestato si aprono le patrie galere nella speranza che la pena sia commisurata alla gravità dell’abominio commesso, benché nessuna pena potrà mai restituire alla vita le decine di vittime, tra cui troppi bambini innocenti e distrutto sogni e speranze di quanti sono stati travolti da pochi metri d’acqua. Riparato in Austria, il turco è stato arrestato dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza di Crotone che sono riuscite a individuarlo benché avesse oltrepassato il confine. Ai nostri servitori dello Stato, così profondamente e ingiustamente colpiti dalla sinistra che ha scaricato addosso a loro la responsabilità di un omesso soccorso, va il nostro ringraziamento per il difficile compito che sono chiamati a svolgere. Un compito che ha salvato nel tempo e con ogni governo decine di migliaia di immigrati così come, purtroppo, non sono riusciti a salvare tutti”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.