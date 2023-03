Cmd, Gardini: Governo contro scafisti senza scrupoli

“Il Cdm a Cutro è la dimostrazione che il Governo c’è. La tragedia che si è abbattuta al largo delle coste di Crotone, causando la morte di vite umane per la cupidigia di scafisti senza scrupoli, è l’ennesimo dramma che non possiamo più accettare. Con il governo Meloni le cose cambiano: programmazione dei flussi di ingresso, adeguata anche alle esigenze e al fabbisogno del nostro mercato del lavoro, inasprimento delle pene per i trafficanti che traghettano ed espongono le persone a pericoli per la loro vita o per la loro incolumità. C’è una differenza sostanziale fra l’idea di immigrazione che noi abbiamo con quella irregolare e clandestina a cui le sinistre ci hanno abituato per anni. Il Governo c’è ed è dalla parte delle vittime, degli italiani e della Nazione”.

Lo dichiara Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.