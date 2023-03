Basilicata, Rosa-Caiata: grazie a Governo Meloni sbloccati 58 milioni per nostra regione fermi da anni

“A seguito del nostro interessamento, il Governo Meloni sblocca una situazione durata anni che porterà nelle casse della Regione Basilicata oltre 58 milioni di euro. Abbiamo scritto al Presidente per informarlo di aver aperto un tavolo con l’Agenzia delle Entrate per la liquidazione delle somme.

Parliamo delle somme vantate dalle Regioni provenienti della devoluzione delle risorse rivenienti dall’attività di recupero dell’evasione fiscale, riferita all’IRAP ed all’addizionale regionale IRPEF.

Per gli anni 2011-2018 la Regione Basilicata vantava oltre 58 milioni di euro oltre interessi che erano bloccati. Con il comma 818 dell’articolo 1 della L. 197/2022 viene auorizzata al pagamento l’Agenzia delle Entrate.

Il nostro ringraziamento va al Vice Ministro Maurizio Leo ed alla Sottosegretaria Lucia Albano per l’attenzione dimostrata. Il Governo Meloni sblocca un’annosa vicenda per la Basilicata, di cui i Governi precedenti, sia regionali che nazionali, non si erano mai interessati, e dimostrando, con i fatti, grande attenzione alla nostra Terra.”

Lo scrivono in una nota il senatore Gianni Rosa e l’onorevole Salvatore Caiata, parlamentari di Fratelli d’Italia