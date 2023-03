De Priamo: solidarietà a Frassinetti e preside Istituto Molinari

“Massima solidarietà al Sottosegretario all’istruzione on. Paola Frassinetti e al Preside dell’Istituto Molinari di Milano per le minacce e le contestazioni ricevute da parte dei collettivi di sinistra durante la deposizione di una corona di fiori in ricordo di Sergio Ramelli. L’idea che il ricordo di uno studente diciannovenne, barbaramente ucciso nel 1975 dall’odio politico, possa essere causa di minacce e contestazioni fa capire quanto sia importante oggi condannare la violenza e far passare il principio che tutte le vittime innocenti dei terribili anni di piombo hanno la stessa dignità e meritano di essere ricordati, a prescindere dall’appartenenza, proprio per stigmatizzare l’odio ed evitare che quell’odio possa ancora causare vittime. Speriamo che l’inaccettabile clima di oggi venga condannato da tutte le parti politiche”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.