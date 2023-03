“Le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Fabrizio Ghera, assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio e Franco Lucente, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia in quota Fratelli d’Italia. Certo di una proficua collaborazione, uniamo le forze per migliorare il sistema dei Trasporti della Nazione e risolvere le criticità lasciate in eredità dai precedenti Governi”, lo dichiara Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati

