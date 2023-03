Rocca, Foti: auguri al presidente ed alla sua giunta

“Auguri di buon lavoro al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che oggi ha presentato la sua Giunta. Si tratta di una squadra competente e di altissimo livello. Dopo dieci anni di governo di sinistra, che ha messo in ginocchio la Regione, è finalmente giunto il momento della svolta e del rilancio. In particolare, rivolgo un grande in bocca al lupo ai sei assessori di Fratelli d’Italia, donne e uomini appassionati, innamorati del loro territorio e con grande esperienza amministrativa”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.