Case Green, Foti: casa è sacra, no a nuova patrimoniale

“Il commissario Ue all’energia Kadri Simson torna a lanciare l’appello europeo per rinnovare il patrimonio edilizio. Da sempre Fratelli d’Italia considera l’efficientamento energetico degli edifici residenziali – in pochi anni e senza aiuti economici dall’Europa – un’ulteriore patrimoniale che si aggiungerebbe all’IMU. La casa è sacra e non si tocca e l’unica transizione ecologica possibile deve essere realizzata in maniera graduale, garantendo risorse agli italiani per l’adeguamento energetico”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti.