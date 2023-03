Immigrazione, Foti: offensivo accusare Guardia Costiera

“Ritengo offensiva ed ingenerosa la continua messa in stato di accusa della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera italiane che, negli ultimi mesi, hanno salvato più di 36mila persone in mare. Io mi sento, invece, di doverli ringraziare da parte di tutta Fratelli d’Italia perchè da anni stanno affrontando, spesso in solitaria, questa emergenza che ormai è diventata una situazione permanente, ad oggi aggravata anche dalle numerose questioni geopolitiche mondiali. Per quanto riguarda il Mediterraneo, la nostra Nazione è da sempre in prima fila nei salvataggi. Quando si invoca l’Unione Europea è perché auspichiamo che inizi a mantenere quanto promesso dopo la tragedia del naufragio di Cutro”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, intervenendo alla trasmissione ‘Coffee break’ in onda su La7.