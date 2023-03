Auto, Foti: messe in salvo oltre 5 mila imprese automotive

“Fratelli d’Italia condivide pienamente gli obiettivi posti per il raggiungimento della transizione verde e digitale, ma allo stesso tempo è fortemente scettica dai tempi imposti da un’Europa che voleva mettere al bando i motori termici dal 2035. La nostra Nazione ha tutte le capacità per divenire capofila in numerosi settori strategici futuri, ma questo non può prescindere dalla tutela odierna di interi comparti produttivi nazionali, che impiegano migliaia di lavoratori. Solo grazie alle decisioni del governo Meloni sono state messe in salvo oltre 5mila imprese del settore automotive che rischiavano di ritrovarsi in ginocchio dal giorno alla notte. Finalmente la nostra Nazione, dopo anni di governi di sinistra asserviti a logiche esterofile, non é più sottomessa al monopolio da parte dell’Asia. Questo governo ha dimostrato che, anche in Europa, si possono finalmente tutelare gli interessi nazionali”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.