Ricostruzione, Sigismondi: territori al centro per concreto cambio di passo con Governo Meloni

“Il decreto Ricostruzione è una risposta concreta alle reali esigenze dei territori colpiti dal sisma. I cittadini e le pubbliche amministrazioni dei Crateri, oggi, possono contare su un testo normativo, voluto dal governo Meloni, che si pone un obiettivo ben chiaro: accelerare i processi di ricostruzione per recuperare il tempo perduto, passando da una fase di programmazione all’apertura dei cantieri. Una delle principali strategie normative poste in essere si chiama ‘semplificazione’ per superare gli ostacoli burocratici e per consentire velocizzazione e certezza dei tempi delle procedure legate agli interventi per la ripresa. Una misura completa e lungimirante che testimonia la volontà di questo governo di imprimere un tangibile cambio di passo nel processo di ricostruzione e rilancio del cratere sismico del Centro Italia”.

È’ quanto ha dichiarato il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia e capogruppo dell’ VIIl Commissione in Senato, Etelwardo Sigismondi, a margine della conferenza stampa del ministro Musumeci e del commissario straordinario per la Ricostruzione, Castelli.