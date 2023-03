Carceri, Delmastro: nuove assunzioni Polizia Penitenziaria per contrastare disagio

“Sono intimamente convinto che per un trattamento degno di questo nome dobbiamo avere il pieno organico degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria, perché è con il pieno organico che si contrastano i disagi che ci sono all’interno dei circuiti detentivi. Il centrodestra al Governo sta rafforzando sicurezza, legalità e ordine negli istituti penitenziari per il tramite di assunzioni ed extra assunzioni. Siamo, però, al paradosso che mancano le strutture fisiche dove formare i neo assunti: abbiamo più agenti da formare che strutture in grado di accogliere queste importanti immissioni in ruolo che stiamo operando”.

È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia On. Andrea Delmastro delle Vedove, a margine della visita alla Casa Circondariale di Piacenza.