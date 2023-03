Crisi bancaria, Calandrini: Sistema italiano saldo ma servono politiche attente

“Le tensioni sui mercati finanziari di tutto il mondo rappresentano un campanello d’allarme sulle difficoltà del sistema bancario americano e svizzero che per fortuna non pare intaccare la solidità degli istituti di credito nazionali. In un mondo interconnesso come l’attuale occorre però non abbassare la guardia e porre un’attenzione sempre maggiore e rigorosa sul nostro sistema finanziario. Siamo in una fase di incertezza non solo economica ma politica, con una guerra che non accenna a finire ai confini dell’Unione europea e le variazioni sempre più oscillanti del mercato dell’energia. Bene fa il Governo ad attivare politiche attente. Stiamo riportando l’Italia verso un percorso di crescita e sviluppo, non è possibile commettere passi falsi”.