Africa, Delmastro: “Piano Mattei” smaschera ipocrisia sinistra ideologica

L’Italia protagonista in Europa di un nuovo piano Mattei per l’Africa che preveda interventi non predatori e contestualmente di un intervento per fermare le partenze illegali gestite dagli scafisti. Questo il succo dell’intervento del Presidente del Consiglio che, pur volando alto, ha smascherato una sinistra che non concorda nemmeno sugli investimenti nel continente africano.

La sinistra, acciecata dal furore ideologico e dalla furia immigrazionista, continua a non cogliere il primo dei diritti dei popoli: quello a non emigrare. C’è chi, a destra, combatte il neocolonialismo in Africa per garantire prosperità a quel continente e chi, a sinistra, condanna l’Africa al neocolonialismo e, in cambio, offre la costrizione all’emigrazione.