Equo compenso, Berrino: approvazione è passo fondamentale di civiltà per liberi professionisti

“Il gruppo di Fratelli d’Italia è molto soddisfatto che oggi il Senato approvi la legge sull’equo compenso, perché è un passo fondamentale di civiltà rispetto al lavoro dei liberi professionisti, una categoria che aveva fatto tanti passi indietro in passato e che la liberalizzazione delle tariffe delle loro prestazioni ha reso debolissima”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino durante la dichiarazione di voto in Aula sul DL Disposizioni in materie di equo compenso delle prestazioni professionali.

“Il lavoro dei liberi professionisti non può essere valutato in base a quanto poco fanno pagare le loro prestazioni. Capita molto spesso, infatti, che quest’ultimi siano obbligati a sottoscrivere convenzioni a basso costo per assicurazioni, banche o pubbliche amministrazioni ed era fondamentale porre dei paletti per rendere merito al loro lavoro e alla congruità della prestazione economica. Un importante passo avanti”.

“Come tutte le cose anche questa legge può essere migliorata – conclude Berrino – ma l’importante oggi era approvare celermente modifiche che questa categoria di lavoratori attendeva da troppo”.