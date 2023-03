Gualtieri, Rampelli: occupazioni, il comune prende ordine dagli abusivi

Interrogazione al ministro Piantedosi

“La giunta Gualtieri si fa dettare gli ordini dal capo delle occupazioni abusive, il pregiudicato Luca Fagiano. Lo dimostrano i messaggi chat tra l’assessore alle Politiche abitative Luca Tobia Zevi, il presidente della Commissione Yuri Trombetti e lo stesso Fagiano, leader del movimento per le occupazioni abusive con precedenti quali minacce, violenza, occupazioni abusive, invasione di edifici, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Le comunicazioni tra i tre, riportate in un’inchiesta della trasmissione ‘Fuori dal Coro’, sono di una durezza agghiacciante, con toni che sfiorano il ricatto. Invio di atti riservati da visionare, approvare, modificare secondo i desiderata di Fagiano, confermano il mix di connivenza e protezione, che travolge la giunta Gualtieri su un tema di straordinaria rilevanza sociale. Il racket delle occupazioni abusive è un business noto alla Procura della Repubblica di Roma, attraverso cui girano centinaia di milioni di euro all’anno che vanno in tasca a questi criminali che si spacciano per buoni samaritani al servizio dei bisognosi e invece impediscono ai cittadini onesti in graduatoria per ricevere una casa di verde la assegnata. Sono semplicemente dei criminali che lucrano sulle spalle della povera gente occupando abusivamente spazi pubblici e privati. ll ministro dell’Interno Piantedosi, che ben conosce questa attività criminale, acceleri il ritorno alla legalità a Roma e faccia sgomberare l’immobile al centro del servizio realizzato dalla giornalista strattonata e minacciata dagli occupanti e alla quale va doverosamente la nostra solidarietà. L’assessore Zevi e il presidente della commissione invece si dimettano immediatamente perché hanno dimostrato di ricoprire ruoli istituzionali per agevolare i circuiti illegali”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia che ha inviato un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi