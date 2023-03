Immigrazione, Foti: bene Meloni, dati smontano propaganda sinistra

“Come ribadito in Aula dal presidente Meloni, non si può accettare l’insinuazione che l’Italia lasci morire i bambini di fronte alle coste calabresi. È un insulto all’enorme sforzo compiuto dalle donne e dagli uomini delle Forze dell’ordine dal momento che con l’attuale esecutivo sono state tratte in salvo più persone rispetto agli anni precedenti e i dati smontano la propaganda della sinistra. Ci auguriamo che le sinistre riflettano meglio prima di sferrare infondati e strumentali attacchi al governo Meloni e che lavorino insieme al governo per cercare di fermare gli scafisti, i veri responsabili di queste tragedie”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.