Ue, Foti: no a direttiva su case green e su stop auto benzina 2035

“Come ribadito oggi in Senato dal Presidente Meloni, il centrodestra continuerà ad opporsi sia alla direttiva Ue sull’efficientamento energetico delle case – che altro non è che una patrimoniale nascosta – sia allo stop delle auto benzina e diesel entro il 2035. Questo non significa affatto essere contrari a un’economia verde, ma ogni decisione presa in tal senso deve essere ponderata e soprattutto non pesare sulle tasche dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di difendere l’economia e gli interessi degli italiani e per questi motivi continueremo a lottare per proporre soluzioni che non penalizzino la comunità nazionale”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.