Ue, Messina: Italia protagonista in Europa grazie a Meloni

“Finalmente l’Italia tornata protagonista in Europa grazie al governo Meloni dopo gli anni di oscurantismo a causa della sinistra. L’emergenza migranti, per esempio, ha visto per la prima volta la nostra Nazione porsi diversamente ai tavoli europei, dove con fermezza e decisione è stato chiesto un intervento condiviso e un Piano per l’Africa. Il premier Meloni, forte del consenso in Parlamento e degli italiani, andrà al Consiglio europeo con le idee ben chiare su cosa reclamare ed ottenere per tutelare gli interessi degli italiani e della Nazione”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.