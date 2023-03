Auto, Milani: giusta preoccupazione filiera Italia

“Il monito che arriva dal consigliere delegato di Filiera Italia Scordamaglia sulla transizione alle auto elettriche a partire dal 2035 voluta dalla Commissione europea è un segnale di allarme per un settore che non può andare in perdita per una decisione meramente ideologica. Il passaggio all’auto elettrica avrà pesanti ripercussioni su una filiera importante per il Paese, quella delle automotive. Una linea che il governo Meloni ha da subito messo in chiaro esprimendo la propria contrarietà. Bisogna individuare delle alternative perché la transizione ecologica non può avvenire con modalità decise esclusivamente dall’Ue e che vanno a scapito di intere filiere o che avvantaggiano solo alcuni Stati”.

Cosi il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.