Violenza sulle donne, Fallucchi: bene progetto con alberghi “qui non sei sola”

“Esprimo viva soddisfazione per il progetto ‘Qui non sei sola’, una Rete di alberghi disponibili ad accogliere donne vittime di violenza, per un breve periodo di soggiorno una volta concluso il percorso presso le case rifugio di semiautonomia, nell’ambito del percorso intrapreso per la fuoriuscita dalla violenza. Ringrazio i ministri del Turismo e della Famiglia, rispettivamente Daniela Santanché ed Eugenia Roccella, per l’impegno profuso in questo senso, e le maggiori associazioni di categoria del comparto alberghiero che hanno stilato il protocollo d’intesa. È anche attraverso iniziative del genere, che coinvolgono il mondo delle imprese, che si combatte la piaga della violenza nei confronti delle donne”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, componente della commissione Turismo di Palazzo Madama.