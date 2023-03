La Russa incontra la comunità italiana a Londra

Durante la visita a Londra del Presidente del Senato Ignazio La Russa si sono svolti una serie di incontri con vari esponenti della Comunità italiana: sono stati affrontate una serie di tematiche inerenti il made in Italy, le eccellenze alimentari ed enologiche, lo sviluppo dell’informazione per promuovere i prodotti italiani gastronomici che, assieme alla moda, sono il fiore all’occhiello dell’esportazione nazionale.

Fra le persone incontrate dal Presidente La Russa anche Vincenzo Zaccarini, figura di spicco nell’universo della distribuzione alimentare nel Regno Unito. Fondatore e titolare della Vincenzo Ltd, campano di origine ma londinese da sempre, Zaccarini opera nel settore dell’import di frutta e verdure di qualità che giungono al suo deposito di New Covent Garden Market.

Nel suo catalogo è possibile trovare prodotti di eccellenza, come le cipolle di Tropea, gli agretti o barba di frate, le melanzane rotonde siciliane o pomodori San Marzano al Pachino. Un impegno quindi che va oltre il settore prettamente commerciale, ma che abbraccia anche settori strategici per la promozione del made in Italy come il supporto ai produttori locali italiani oltre all’aspetto sociale del “giving back” per chi versa in difficoltà.