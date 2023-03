Auto, Foti: bene apertura Consiglio Ue su biocarburanti

“Condividiamo pienamente gli obiettivi posti per il raggiungimento della transizione verde, ma restiamo fortemente contrari rispetto ai tempi imposti dall’Europa. L’Italia giudica positiva l’apertura che c’è stata da parte della Commissione e del Consiglio per una valutazione sulla neutralità tecnologica. Il governo Meloni resterà al fianco di imprese e cittadini e alle decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, insistendo perché in Europa si riconsideri la possibilità dell’utilizzo dei biocarburanti e diesel”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.