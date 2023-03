Deidda: auguri all’aeronautica militare, da 100 anni al servizio della Patria

“Ho avuto il grande privilegio di poter conoscere e vivere da vicino la grande professionalità delle donne e degli uomini dell’Aeronautica Militare e ieri come oggi riescono a scrivere pagine importanti nella storia Italiana. Un grande grazie per il prezioso lavoro al servizio di tutta la comunità nazionale in questi 100 anni. Il nostro miglior regalo per questo prestigioso traguardo è ricordarci di loro ogni giorno, adottando tutte quelle misure che gli permettano di lavorare sempre più in sicurezza e conciliare la loro missione con la famiglia”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, deputato di FdI e Presidente della IX Commissione alla Camera dei Deputati

