Difesa, Russo: auguri ad Aeronautica, 100 ani a servizio della Patria

“Auguri all’Aeronautica Militare che oggi compie 100 anni, 100 anni al servizio del bene e della libertà per la nostra patria. Fratelli d’Italia ha la consapevolezza che questo è uno strumento militare sul quale non bisogna mai aver timore di investire, perché è solo grazie alle sue capacità se avremo la forza e la possibilità di essere al passo con le sfide geopolitiche del futuro. In questo giorno è doveroso ricordare anche i tanti che hanno perso la vita nelle missioni operative, e ricordare anche chi, lontano dagli affetti, rappresenta l’Italia nelle zone più difficili del mondo. Un augurio, e un grazie, va anche a tutto il comparto industriale che giorno dopo giorno lavora affinchè i nostri reparti siano equipaggiati con i migliori materiali e tecnologie disponibili. Insieme abbiamo fatto e faremo grande l’Italia.”

Lo scrive in una nota Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia.