“Ancora una battaglia di buon senso che il Governo Meloni porta avanti. Con il disegno di legge voluto dal ministro Lollobrigida arriva il divieto alla produzione e al commercio di carne sintetica, con multe fino a 60mila euro per chi viola le disposizioni. Questa scelta è un modo concreto per proteggere la salute degli italiani e i prodotti dell’eccellenza made in Italy”.

Lo dichiara Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.