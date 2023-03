Turismo: presentata proposta di legge “Sia accessibile ai disabili”

Abbiamo creato questa proposta di legge, in 11 articoli, per accendere un faro su un modello di turismo che sta particolarmente a cuore a Fratelli d’Italia. Lo ha detto in conferenza stampa il deputato di Fdi Gianluca Caramanna, presentando la proposta di legge di Fratelli d’Italia sul turismo accessibile, alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè. “Dobbiamo fare in modo che tutte le strutture siano accessibili e promuovano il loro livello di accessibilità, spiegando in modo chiaro quali sono i servizi e in che modo possono essere utilizzati dai portatori di disabilità”, ha proseguito il parlamentare ponendo l’accento in particolare sull’articolo 4 della proposta, che contiene “gli obblighi di pubblicazione delle strutture idonee” ad accogliere i disabili.

