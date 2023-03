Governo, Foti: dl destina 4,9 miliardi contro caro bollette, per fisco e sistema sanitario

“Il decreto legge di aiuti per famiglie ed imprese approvato ieri dal Governo Meloni, è conferma della concretezza e della coerenza che guida l’azione del centrodestra. Ancora una volta le norme approvate dall’Esecutivo pongono al centro dell’azione il sistema produttivo per garantirne la competitività, e le famiglie, che si sentono sollevate dall’incubo di dover far fronte ai rincari dovuti alla crisi energetica di luce e gas. Ben 4,9 miliardi di euro saranno dunque destinati a mitigare il caro bollette, a rendere meno invasivo il fisco e più funzionale il sistema sanitario. Non solo si è invertita – dunque – la rotta rispetto ai precedenti governi, ma si è imboccata la strada giusta per la ripartenza della Nazione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.