Pnrr, Foti: fase progettazione con innalzamento costo materie prime

“Sapevamo che il Pnrr poneva obiettivi, ma anche delle difficoltà. Dobbiamo considerare che è stata fatta la fase di progettazione nel momento in cui si è alzato il costo delle materie prime. Ci sono difficoltà di rispondere nei tempi prefissati, per questo bisogna ripensare il Pnrr perché alcuni importanti progetti così come erano stati pensati sono di difficile attuazione. Ci vuole responsabilità per delineare progetti che hanno obiettivo il collaudo delle opere appaltate entro il 31 dicembre 2026”.

Lo ha detto, intervenendo a Start su Sky Tg24, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.