Dl bollette, Milani:da governo Meloni ampio sostegno a famiglie e imprese

“Con il decreto bollette firmato dal presidente Mattarella e pubblicato in Gazzetta, il governo Meloni dimostra ancora una volta di essere un governo del fare. Le norme contengono ‘misure urgenti a sostegno della famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale’, oltre ad altre importanti norme come il nuovo fondo da 20 mln per le vittime dell’amianto. Nel decreto è doveroso sottolineare che scendono i crediti di imposta per le bollette delle imprese, 20% per il gas a fronte del 45% previsti nella legge di bilancio, a fronte anche del calo dei prezzi dell’energia. Inoltre sempre nel decreto è prevista una tassazione alleggerita per gli imprenditori agricoli che producono e cedono energia da fonti agroforestali per l’anno di imposta 2022. Parliamo di una serie di misure che vanno incontro alle necessità dei cittadini e di chi fa impresa. Perché l’obiettivo del governo e della maggioranza è quello di sostenere famiglie e mondo produttivo in una congiuntura economica non certo favorevole”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della Commissione Ambiente della Camera.