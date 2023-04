“Il Governo Meloni lavora per l’attuazione del Pnrr. E’ chiaro esiste una differenza tra chi il Piano lo ha scritto sapendo che non aveva un orizzonte temporale che traguardava a realizzazione e il nostro Governo. Il nostro obiettivo è assicurare che sia realizzato nei tempi previsti dall’Unione europea, scegliendo i progetti più in linea con le esigenze della Nazione”.

Lo dichiara Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ai tg.