Trasporto pubblico locale, Deidda: Ctm esempio positivo da valorizzare

“Il CTM rappresenta da sempre un esempio positivo e virtuoso di trasporto pubblico locale sia per i cagliaritani e i quartesi che per tutti i cittadini che usufruiscono del servizio. È un punto di riferimento imprenscindibile da valorizzare ulteriormente nell’ottica di area metropolitana”, queste le parole dell’On. Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati che oggi, nella sede del CTM in viale Trieste, ha incontrato il Direttore Generale Bruno Useli e il Presidente Carlo Arba, insieme ad alcuni componenti del Consiglio d’Amministratore, Katia Succu, Miriam Meloni e Franco Turco.

“Una visita conoscitiva – dichiara Deidda – alla quale ne seguirà un’altra nelle prossime settimane, dove visiterò il Deposito e le rappresentanze sindacali. Un incontro utile e finalizzato per parlare del Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico Locale, dell’ammodernamento della flotta dei bus e delle numerose richieste di adesione da parte di altre amministrazioni comunali, nonché delle tante istanze manifestate dai cittadini di coprire più quartieri nei comuni già serviti”;

“Sono orgoglioso nel constatare che il CTM, a livello nazionale e internazionale, raccoglie apprezzamenti e riconoscimenti per la qualità del servizio e governance. Questa visita e quella che seguirà saranno occasione per ragionare su ulteriori opportunità di crescita del servizio e della società”, conclude Deidda