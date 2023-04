Agricoltura e caporalato, De Carlo: “Bonelli forse è intelligente, ma sicuramente non studia”

“Dalle mie parti si dice: prima di parlare, taci. In questo caso, prima di attaccare per ideologia il Governo, è meglio studiare bene quanto fatto in questi mesi per evitare figuracce. Se il collega Bonelli avesse fatto attenzione a quanto questo Governo ha fatto per l’agricoltura (e non solo), saprebbe che il primo atto del Ministro Lollobrigida era proprio indirizzato a contrastare il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori. “Un bel tacer non fu mai scritto”, ma il decreto anti-caporalato sì, e da tempo: Bonelli approfitti di questa occasione per leggere bene i provvedimenti, perchè credo proprio che non fosse questa la visibilità che stava cercando con la sua uscita”: così il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.

Condividi