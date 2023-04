Vinitaly, Sigismondi: edizione prestigiosa. Elevata qualità vino abruzzesi

“Prestigiosa edizione per Vinitaly2023, il salone internazionale dei vini e dei distillati, che si conferma una straordinaria vetrina del made in Italy nel mondo. Anche l’Abruzzo in questi giorni mostra le sue eccellenze rappresentate da aziende vitivinicole che negli anni hanno saputo conquistare il mercato internazionale, esportando in tutto il mondo i sapori della nostra terra. Tradizione e innovazione, autenticità e sperimentazione per un lavoro che rende la cifra del valore della storia identitaria della nostra regione. I vini abruzzesi sono sempre più sinonimo di qualità”.

Lo dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, presente alla 55esima edizione del Vinitaly.