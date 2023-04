Agricoltura, Foti: Bellanova considera di serie B lavoro nei campi

“La Bellanova, ministro di cui si ricordano in pochi, dovrebbe avere la capacità di sapere che sprezzante è chi sostiene essere un’offesa andare a lavorare in agricoltura. E lei, che viene da quel mondo, dovrebbe considerare un onore questo ruolo. Sempre la Bellanova, che dice di essere sensibile al mondo dell’immigrazione, dovrebbe sapere che se c’è in Italia qualcuno che valuta di serie b o indegno il lavoro nei campi significa che considera quelli che vengono da fuori lavoratori disposti a fare cose indegne e ad essere visti da chi offre questo lavoro degli schiavi.

Noi questa la consideriamo inciviltà e ci vergogniamo di chi fa tali affermazioni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.