Approvato l’emendamento De Carlo: nasce il Registro dei crediti di carbonio agroforestali. De Carlo: “Ruolo fondamentale del settore primario per l’equilibrio e la sostenibilità” 

“L’istituzione del Registro dei crediti di carbonio agroforestali riconsegna al settore primario il suo ruolo fondamentale e centrale nell’equilibrio ambientale e nella sostenibilità, smentendo chi lo ha denigrato accusandolo di essere tra i principali colpevoli di inquinamento e cambiamento climatico. Da oggi, grazie a questo mio emendamento, le aree forestali e agricole giocheranno un ruolo da protagonisti per l’equilibrio ambientale mondiale; un ruolo che vede anche un riconoscimento economico per gli agricoltori e le aziende forestali che ora possano contare su un sistema di certificazione sicuro e di qualità”: cosi il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, pochi minuti dopo l’approvazione in Commissione Bilancio del suo emendamento al DL PNRR che istituisce presso il CREA il Registro dei crediti di carbonio agroforestali.

