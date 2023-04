Foti: solidarietà a Silvestri vittima di infamanti pettegolezzi

“Ho sempre sostenuto che sputo di rospo non tocca la persona perbene, ragione per la quale non mi sono mai occupato degli infami. Poiché, però, l’amica e collega Rachele Silvestri ha reso noti i tanto penosi quanto infamanti pettegolezzi di cui è vittima, non posso che esprimerle piena solidarietà, umana ancora prima che politica. Da quando ha aderito al gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, Rachele è stata apprezzata per la sua attività, esemplare correttezza e naturale simpatia. Così come con grande schiettezza non ha mai nascosto il grande amore per Fabio: non occorreva di certo ad alcuno di noi l’esibizione di una prova documentale per confermarcelo.

In ogni caso, l’impostore professionale che pensava di gettare un secchio di guano su Fratelli d’Italia, può affogare nella fogna delle proprie menzogne”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.