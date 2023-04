Friuli, Rampelli: vittoria centrodestra conferma buongoverno a tutti i livelli

“La vittoria del presidente Fedriga conferma che la politica del buongoverno premia a tutti i livelli. Se qualcuno sperava in un test per saggiare la tenuta dell’esecutivo Meloni deve fare i conti con la realtà: la sinistra in tutte le sue versioni e mutazioni, non ha speranza. Forse dovrebbe rimodulare la sua opposizione forsennata e pretestuosa e mostrare correttezza e senso dello Stato invece di ostinarsi nella ormai consunta pratica della demonizzazione dell’avversario e delle sue proposte. Sempre che sia interessata a essere competitiva e a rendere possibile l’alternanza di governo. Intanto il grande lavoro di Fedriga e della coalizione la relegano all’opposizione in Friuli Venezia Giulia per altri 5 anni, come in tutta l’Italia. Grande soddisfazione per lo strepitoso risultato di Fdi rispetto alle scorse regionali. Al presidente Fedriga gli auguri di buon lavoro”.

E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.