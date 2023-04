Gardini: sincera solidarietà a Silvestri contro malelingue

“Alla collega deputato Rachele Silvestri non posso che esprimere la mia più sincera solidarietà. Il parto e la nascita di un bambino rappresentano per una donna un momento unico, delicato e irripetibile. Posso solo immaginare la sofferenza di una famiglia che, invece di dedicarsi a festeggiare il lieto evento, deve perdere tempo a difendersi da invidie e malelingue che – in uno stucchevole e patetico cliché – vogliono la donna di successo, come è Rachele, dover scendere a compromessi per il raggiungimento degli obiettivi. Gli invidiosi e i maligni non perdano tempo e volgano il proprio veleno altrove”.



Così, in una nota, la vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera, Elisabetta Gardini.