Pnrr, Ambrogio: garantito accesso imprese ad anticipazioni liquidità

“Esprimo grande soddisfazione: con l’emendamento a mia firma, approvato oggi in Commissione Bilancio del Senato, garantiamo alle imprese esecutrici e ai subappaltatori, già gravati dall’aumento delle materie prime, di accedere in tempi più rapidi alle anticipazioni di liquidità, prevenendo potenziali crisi di cassa”. Così Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Torino, che aggiunge: “La modifica, infatti, consentirà loro di poter emettere la fattura relativa ai lavori riportati in SAL e oggetto di istanza telematica, da parte delle stazioni appaltanti, per l’accesso al previsto Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, anche in assenza del relativo certificato di pagamento. Questo, come è evidente, permetterà di accedere più velocemente e facilmente alle anticipazioni di liquidità da parte del sistema creditizio, prevenendo eventuali criticità di cassa. Si tratta di un’agevolazione significativa che contribuirà a dare più solidità al sistema”.

Condividi