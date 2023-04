Silvestri, Tubetti: contro di lei inaudite maldicenze

“È incredibile come la mancanza di fantasia e di argomenti si traduca, ancora troppo spesso, in attacchi indicibili della sfera intima delle persone, in particolare delle donne. E quello che è capitato alla collega Silvestri ne è uno dei peggiori esempi”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti.

“Pensavo che l’attenzione rivolta al tema delle pari dignità stesse portando buoni frutti, invece sbagliavo. Siamo ancora tristemente indietro. A questo punto sarebbe il caso che tutti quelli che hanno contribuito alla diffusione di certe chiacchiere, la smettessero di manifestare in maniera ipocrita il 25 novembre, magari sedendosi sulle stesse panchine rosse dalle quali, poi, invece sparlano” conclude Tubetti.