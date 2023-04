Barcaiuolo: oggi giornata internazionale sport, garantirlo a tutti è un dovere

“La Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace promossa dall’ONU, che si svolge ogni anno il 6 aprile, rappresenta un’opportunità per riconoscere il ruolo positivo che lo sport e l’attività fisica svolgono nelle comunità e nella vita delle persone in tutto il mondo. L’inserimento dello sport in Costituzione avvenuto pochi giorni fa, rende l’Italia protagonista di questa giornata. Lo sport ha il potere di cambiare il mondo: averne accesso liberamente, in qualsiasi parte del mondo, è un diritto fondamentale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, capogruppo nella Commissione Esteri Difesa.