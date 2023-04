Delmastro: rivedere infausta riforma geografia giudiziaria

“C’è la chiara volontà del Governo di Giorgia Meloni di rivedere complessivamente l’infausta revisione della geografia giudiziaria, una riforma che ha fatto arretrare lo Stato in uno di quegli ambiti in cui non può e non deve arretrare, che è la giustizia.

Per quanto riguarda poi le isole, mi riferisco a Ischia, Lipari e Porto Ferraio, il passaggio costituzionale della modifica dell’articolo 119 non può non essere disgiunto dal continuare a erogare il servizio di giustizia.

E allora Ischia è proprio uno di quei laboratori alchemici dove noi vogliamo sperimentare la capacità di questo Governo di dare risposte in netta discontinuità col passato, perché ci si attendevano risparmi di costi e miglior qualità della erogazione del servizio. Risparmi di costi non se ne sono visti, la migliore qualità non si è vista.

Noi vogliamo dare un segnale di discontinuità e dire agli ischitani, così come agli altri isolani, che, oggi, siete a tutti gli effetti Italia e in Italia i servizi si erogano e non si fanno arretrare. Dobbiamo accendere luci di legalità e non spegnerle.”

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.