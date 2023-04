Superbonus, Petrucci: il governo Meloni al fianco di imprese e famiglie 

“La conclusione, ieri in Senato, del percorso di approvazione del decreto Superbonus, ora diventato legge, mette la parola fine alla confusione e alle incognite in cui soprattutto imprese e famiglie erano precipitate negli ultimi mesi. Un atto di responsabilità importante che cancella gli errori del passato e consente finalmente ai cittadini che avevano fatto affidamento sulle agevolazioni di tornare a fidarsi delle istituzioni. Allo stesso modo, in virtù di deroghe precise, le tante imprese che stavano già facendo i conti con lo spettro del fallimento guardano al futuro con prospettive radicalmente cambiate grazie ai crediti messi in sicurezza. Mentre c’è ancora chi continua ad affidarsi agli slogan, il governo Meloni prosegue così il suo percorso di concretezza e reale supporto alle esigenze degli italiani”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.