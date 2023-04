Cmd, Foti: produttivo e positivo

“Consiglio dei Ministri decisamente produttivo e positivo. In primo luogo, autorizzato lo stato di emergenza sull’immigrazione perché non si può far finta di non vedere ciò che sta capitando, compresa l’Europa. Poi approvato un DEF responsabile che delinea una ripresa economica, senza voler dare numeri che poi non possono essere rispettati. Infine, sanzioni per chi pensa che il nostro patrimonio artistico possa essere deturpato facendola franca”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ai tg.