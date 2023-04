Def, Berrino: riduzione cuneo fiscale per aiutare famiglie e fasce deboli

“Come avevamo già preannunciato nella manovra finanziaria, siamo riusciti ad abbassare il cuneo fiscale di ulteriori 3 miliardi, a favore della fascia di lavoratori dal reddito medio basso. Crediamo fortemente in provvedimenti come questo perché, dopo i tanti bonus una tantum del passato, vogliamo ripartire da chi è più in difficoltà, riducendo le aliquote Irpef, e applicando sconti in bolletta per il contrasto del caro energia. Abbiamo le idee chiare per il rilancio della nostra Nazione, idee che gli italiani hanno votato e fatto vincere a settembre, e noi lavoreremo notte e giorno per applicarle.”

Lo dichiara Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia